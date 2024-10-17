互聯互通蹄疾步穩　共建“一帶一路”迎新機

中評社北京10月17日電／據經濟參考報報導，構建“一帶一路”立體互聯互通網絡是中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動之一。新華社國家高端智庫10月15日面向全球發布的智庫報告《八項行動奠定共建“一帶一路”新十年良好開局》（以下簡稱“報告”）顯示，一年來，互聯互通持續發展穩步推進，打造高質量共建“一帶一路”新機遇。其中，以中歐班列和跨裡海國際運輸走廊為代表的中歐通道建設持續提質升級，“絲路海運”繼續推進港航貿一體化發展，空中絲綢之路建設穩步推進。在共商共建共享原則下，一批標志性工程的經濟社會效益進一步顯現，有力推動共建國家的現代化進程。



10月11日，伴隨隆隆的汽笛轟鳴，滿載著電梯、壓力變送器等貨品的跨裡海班列從西安國際港站出發，一路向西開往格魯吉亞波季。



大道通天下，山海不為遙。今年7月3日，隨著中歐跨裡海直達快運綫路的開通，集公路、鐵路、航空、管道運輸為一體的跨裡海國際運輸走廊多元立體格局正式建成。正是經由這條全長1．1萬公裡的重要動脈，2024年以來，中國的西安、南京、青島、濟南等城市先後開通了新的中歐班列車次，通達阿塞拜疆、土耳其、意大利等國家。



報告顯示，如今，從中國西安到德國曼海姆，通過這一走廊僅需29天，未來可進一步縮短至25天左右。由於每周班次已達到6至7列，這一路綫在裡海、黑海段相應優化為“專綫專用”集裝箱船，運輸時間相比全程海運節省一半以上。



在跨裡海國際運輸走廊實現重大進展的推動下，中歐班列持續提質升級。中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，今年1至8月，中歐班列累計開行13056列，發送貨物139．9萬標箱，同比分別增長12％、11％。截至2024年7月，中歐班列已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家100多個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境。10月11日實行的新貨物列車運行圖，中歐班列圖定綫路新增2條達93條。



與此同時，“絲路海運”港航貿一體化發展、空中絲綢之路建設也穩步推進。



看海上，今年9月“絲路海運”命名航綫新增10條，總數量增加到132條，通達46個國家和地區的145個港口。看空中，中國至亞美尼亞首條定期航綫、中國至盧森堡首條直飛客運航綫，中國內地至沙特阿拉伯首條定期直飛客運航綫等相繼開通。由中國企業建設的柬埔寨暹粒吳哥國際機場通航運營。“空中絲綢之路”覆蓋範圍持續拓展，承載能力愈來愈強。

