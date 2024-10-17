工業投資“蓄動力”　未來3年超11萬億元

中評社北京10月17日電／據經濟參考報報導，當前，部委和地方正聚焦投資帶動，加快工業項目開工建設，推動實施工業企業加快技術改造升級和設備更新工程。工信部數據顯示，目前工業領域在建和年內開工項目約3．6萬個，預計未來3年將拉動投資超過11萬億元。



進入四季度，多地搶抓項目建設黃金期，加快重大項目開工，其中工業項目占據“半壁江山”。日前，安徽第四批551個重大項目開工，總投資4268．1億元，年度計劃投資426．1億元。其中，制造業項目315個、占比57．2％；廣西提出推進工業項目加快建設，力爭四季度完成投資450億元以上；四川省綿陽市2024年第四季度重大項目建設啓動，共涉及項目179個、計劃總投資375億元，其中工業項目總投資174億元。



浙江省經信廳副廳長付應剛介紹，今年以來浙江加快制造業重大項目建設，其中安排2024年度10億元以上制造業重大項目734個。下一步將持續以項目為王擴大工業有效投資，完善全鏈條項目管理機制，強化要素保障和服務，加快推進簽約項目供地、已供地項目早開工，在建項目加快建設進度。



工業項目加快開工建設的同時，在設備更新和消費品以舊換新一攬子政策的推動下，工業企業正加快技術改造與設備更新，通過有效投資持續激活內生動力。



走進浙江威星智能儀表股份有限公司車間，同一產品的兩條不同生產綫并行運行。一側的傳統生產綫約50名工人在忙碌，另一側的智能化產綫上只有5名工人，自動化生產貫穿上料、生產、檢測、裝配等關鍵工序。



“5G賦能智能制造，帶動了自動下料機、自動機械手等一批工業設備更新。”該公司副總裁吳正祥介紹，企業在這條樣板綫的示範牽引下正加快“5G＋未來工廠”建設，一期項目投資超過千萬元。技術改造升級和設備更新大幅提高產品一致性，生產綫人均產值提升了5．5倍，交貨周期縮短了20％。目前正在謀劃二期項目建設。



數據顯示，今年1至8月，全國設備工器具購置投資同比增長16．8％，增速比全部投資高13．4個百分點，對全部投資增長的貢獻率為64．2％。大規模設備更新政策促進產業轉型，傳統產業改造升級步伐加快，制造業技改投資持續實現兩位數增長。

