大咖講書 鐘厚濤論兩岸與台海局勢

鐘厚濤與現場參加活動的中評社同仁們合影（中評社 李婷萱攝） 中評社北京2月12日電（中評社報導組）由中評智庫基金會和中國評論通訊社共同主辦的“中評大咖講書”第八期學習活動於2024年10月17日在中評社北京總部舉行，國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤受邀擔任主講嘉賓。鐘厚濤講述了其新書《美國對台灣民進黨的影響研究》的寫作初衷，並詳細解答了中評社青年人們提出的十個有關兩岸關係、美台關係的問題。此次大咖講書活動由中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君主持，中評社北京總部和香港總部的青年記者、編輯、分析師等分別通過在線和線下的方式參與。現將該問答全文予以公開報導，供各方參考。



鐘厚濤，國際關係學院國家安全學院副教授，對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人，海峽兩岸關係法學研究會理事。鐘厚濤是北京大學博士，首都師範大學博士後，曾在香港大學、美國俄勒岡大學、約翰霍普金斯大學等高校任訪問學者，並獨立主持國家社科基金等各類項目七項。



以下是大咖講書問答全文：



中評社記者：您在書中分析梳理了美國與民進黨的相互塑造的機制。那麼，以近期“聯合國2758號決議不涉台”議題為例，您認為在這議題上，美國與民進黨是如何相互塑造、相互影響的呢？



鐘厚濤：聯合國第2758號決議現在成為一個熱點，這主要是從2022年開始的，現在它成為了兩岸之間乃至中國大陸和美國之間涉台議題上的重中之重，是各方博弈的一個重要的角力場，所以您提的問題其實非常具有當下性，而且外界關注度極其高。我現在就把聯合國第2758號決議究竟是個什麼樣的文件，美國為什麼去炒作以及中國大陸該怎麼樣去應對這三個問題給各位做個報告。



第一，聯合國第2758號決議裡有一句話是“恢復中華人民共和國的一切權力”，還有一句話是“承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表”，這其實就等於聯合國承認了中華人民共和國政府對於中華民國政府的取代性地位。所以中華民國和中華人民共和國是一個時間上的承接關係，也就是1949年作為一個轉折點，二者之間是一個時間前後的承續關係，而且作為一個國家的主體，也即中國作為一個國家主體，它沒有發生任何變化，所以中華人民共和國政府對於中華民國政府是一個取而代之的關係，在這種情況下，中華民國政府的所有權利是要由中華人民共和國政府來承接。



第二，聯合國第2758號決議裡特別強調要把蔣介石的代表從其在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位驅逐出去。因為當時蔣介石就代表了台灣當局，把蔣介石的集團驅逐出去，這本身就解決了台灣問題。這是當時寫的清清楚楚的，我們可以看到當時的英語原文就是這樣寫的。



那麼，為什麼時隔50多年後的今天，聯合國2758號決議又會被重新炒作呢？關鍵點有三個，第一，聯合國第2758號決議裡沒有出現“台灣”的字眼，然後就開始炒作聯合國第2758號決議沒有解決台灣的代表權問題，它只是解決了中華人民共和國的代表權問題，這個其實是在玩弄文字遊戲。第二，他們認為聯合國第2758號決議只是聯合國大會的一個決議，不是聯合國常任理事國通過的一個決議，所以它沒有法律效力。因為聯合國五大常任理事國達成的決議是有法律效力的、是必須得執行的，但是聯合國大會通過的決議只是一種政治性的、姿態性的、象徵性的，它不一定需要強制執行的。第三，中國大陸的表述是說確立了一個中國原則，但是聯合國第2758號決議裡沒有出現一個中國原則這樣的字眼。所以後來美國解釋說是我們中國大陸把一個中國原則國際化，我們現在說美國和台灣聯手勾結，把台灣問題國際化，但美國反過來說是我們把一個中國原則國際化，所以美國開始炒作聯合國第2758號決議。總結來說就是剛才這三點，第一，沒有解決台灣代表權問題；第二，它不是聯合國五大常任理事國達成的協議，它沒有法律執行力；第三，美國倒打一耙，說我們是把一個中國原則在國際社會上國際化。

