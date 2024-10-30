中評大咖講書第八期　鐘厚濤開講

國際關係學院副教授鐘厚濤來北京記者站分享他的新著《美國對台灣民進黨的影響研究》。（中評社 李婷萱攝） 中評社北京10月30日電（中評社報導組）由中評智庫基金會和中國評論通訊社共同主辦的“中評大咖講書”第八期學習活動10月17日在中評社北京總部舉行，國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤受邀擔任主講嘉賓。鐘厚濤講述了其新書《美國對台灣民進黨的影響研究》的寫作初衷，並詳細解答了中評社青年人們提出的十個涉台問題。此次大咖講書活動由中評智庫基金會副秘書長、中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君主持，中評社北京總部和香港總部的青年記者、編輯、分析師等分別通過線上和線下的方式參與。



郭至君在開場白中介紹，鐘厚濤老師是中評社的老朋友，現任國際關係學院國家安全學院副教授，對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人，海峽兩岸關係法學研究會理事。鐘老師是北京大學博士，首都師範大學博士後，曾在香港大學、美國俄勒岡大學、約翰霍普金斯大學等高校做過訪問學者，並獨立主持國家社科基金等各類項目七項。



“上個月，鐘老師的新著《美國對台灣民進當的影響研究》由中國評論學術出版社出版發行，所以借此機會，邀請他來與我們首次分享其新著背後的故事和寫作時的心路歷程。”郭至君表示，“《美國對台灣民進當的影響研究》一書分為六個章節，深度剖析了美國長期以來對台灣民進黨的影響。鐘老師從二律背反的哲學概念深入，談到美國與台灣民進黨的雙向互動和棋子戰略預置，並且在書中評估了其對民進黨帶來的影響，並提出了中國大陸的應對方略。可以說，這本書既包含了深刻的學理價值，也對現實具有重要指導意義。”



鐘厚濤表示感謝，他談到，中國評論為涉台學術論文的發表和涉台學術刊物的出版提供了重要平台、創造了眾多機會，對於推進整個涉台界的研究、推動兩岸關係發展和國家統一有著積極作用。鐘厚濤也分享了《美國對台灣民進當的影響研究》一書的寫作初衷。他表示，這本書最早從2015年開始寫起，當時根據島內民調，民進黨極有可能卷土重來。在這個時候，去探討美國對於台灣、對於民進黨有何影響十分重要。當時，他正好在美國約翰霍普金斯大學仿學，有機會搜集了很多資料，也因此，書中既有對當時的美台關係的評估，也有一些相關史料的呈現。

