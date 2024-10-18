米爾斯海默：美國干預台灣問題是“玩火”

芝加哥國際關係學教授、美國著名國際關係學者米爾斯海默。（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京10月18日電／10月11日，清華大學國際關係學教授閻學通與芝加哥國際關係學教授米爾斯海默，於北京清華大學，以“全球秩序與中美關係”為題進行學者辯論。400多名學者及學生聆聽了這一場精彩辯論，兩位教授在活動後也與現場的師生就當下的國際問題進行了交流。



米爾斯海默首先強調生存是任何國家的首要目標。在無政府體系下不存在更高一級的權威，國家只能自助。在無法確認相互之間意圖的前提下，國家總是希望取得更多的權力。權力最大化後，國家會傾向於在地區內尋求霸主地位，並期望成為該地區內唯一的主導力量。美國正是如此，自然，它也會這樣看待其他國家。



米爾斯海默指出，按照他的理論，美國無法容忍其他區域競爭者。正如20世紀時德意志帝國、日本帝國、納粹德國和蘇聯的區域性霸主圖謀被美國阻止，現在則輪到了中國。中國的飛速發展發生於美國作為霸主的單極體系下，彼時中美之間不存在衝突。然而隨著中國經濟力量逐漸強大，並開始將經濟實力轉化為軍事力量，無論中方作出無意爭霸的聲明，出於權力競爭的邏輯，美國仍舊會懷疑中國在東亞進行主導的意圖。由此，中美之間就開展了一場安全競爭。“安全”競爭指的不僅是軍事上的，還有經濟特別是科技方面，這也就解釋了中美經濟關係上正在發生的摩擦。這是體系造成的危機，與中國或美國的文化無關，但並不一定必然爆發熱戰爭。



