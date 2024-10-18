李家超談發展養老金融：應多從需求角度考慮

香港特區行政長官李家超在特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月18日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日在特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會時表示，養老金融是重要的，因為我們很多時只想著做實事，忘記了在其他配套方面特別是健康的長者有其他生活需要，所以今次成立了促進銀髮經濟工作組。李家超提到，現有的退休後的金融產品很多時只是從供應的角度考慮，應該多從需求的角度考慮，促進銀髮經濟工作組就是要進行這方面的工作。



李家超16日發表了就任後第三份《施政報告》，主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。在17日的答問會上，議員譚岳衡表示，香港現在進入老齡化社會，65歲以上長者佔總人口兩成，幾年之後更會達到兩成半。養老金融是中央提出五篇發展金融“大文章”的其中一個方面，香港養老金融既是一個金融問題，又是一個民生問題，關注香港未來在發展養老金融方面的新措施。



李家超說，養老是我們非常注重的，所以《施政報告》有大量篇幅談養老——無論是在本地或是大灣區——如何再推動。“養老金融是重要的，因為我們很多時只是想著務務實實地做實事，忘記了其實在其他配套方面，特別是健康的長者有其他生活需要，所以我們今次成立了一個促進銀髮經濟工作組，由一位副司長擔任組長。”