台灣心保法師答中評：兩岸佛教思想高度共通

台灣佛光山宗委會宗長暨佛光山寺住持心保在論壇期間接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月18日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇在浙江寧波舉行，台灣佛光山宗委會宗長暨佛光山寺住持心保在論壇期間接受中評社記者採訪時分享了佛光山的核心精神、人間佛教的理念以及佛教在兩岸關係中的獨特作用。他認為，兩岸佛教思想上具有高度的共通性，在推動“兩岸一家親”和“兩岸命運共同體”理念上可以發揮獨特作用。



心保法師表示，佛光山創辦人星雲大師一生致力於弘揚人間佛教，其核心理念是菩薩道和菩薩行，倡導“自利利他”，即通過幫助他人來實現自我提升。星雲大師提倡“三好”和“四給”的理念——給人歡喜、給人希望、給人信心、給人方便，通過布施來實踐佛教精神，真正做到利益眾生。他指出，布施不僅是佛教修行的重要一環，也是成佛的關鍵步驟，因此在人間佛教中占據重要地位。



在談到人間佛教對大眾的影響時，心保法師強調，人間佛教是“人要的、佛說的”，它可以淨化人心，促進社會的和諧與幸福。他認為，通過人與人之間的佛法互動，人間佛教能讓世人感到平安、祥和，進而提升個人和社會的幸福感。佛教的慈悲與智慧，能夠引導人們在世間獲得更多的快樂與歡喜。

