閻學通：台灣是中國而非美國的核心利益

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京10月18日電（助理記者 馬一鳴）10月11日，中美兩位國際關係領域的知名學者閻學通和米爾斯海默在清華大學圍繞“全球秩序與中美關係”這一主題展開辯論。清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通教授表示，當前的全球秩序已不同於十年前，全球化被反全球化所取代，作為體系中的兩個大國，中美之間並不存在生存問題，中國並未威脅美國的生存，兩國的競爭主要在高科技領域。



關於全球秩序，閻學通指出，當前全球秩序已經不同於十年前，取代全球化的是反全球化。全球化使西方國家的社會兩極分化非常嚴重，但反全球化運動在後冷戰時期就已經開始了。他認為，冷戰結束後，西方世界出現了越來越多的特朗普式的領導人，領導層的變化使得體系也隨之發生了變化，同時，越來越多的國家不想遵守現行規則。閻學通認為，全球化是指向世界其他地區開放，而當前美國在帶頭反全球化，破壞自由主義國際秩序，放棄全球化開始轉向排他性小圈子的國際化。他指出，領導的類型決定了其獲取更多的權力時所採取的策略，“這就是為什麼領導力比任何權力都更重要，全球領導者的道德水平相對較高時，全球秩序會相對穩定，反之，則會陷入混亂。”他說。

