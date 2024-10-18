李家超：多謝中央對港關愛 冀政策快瓜熟蒂落

香港特區行政長官李家超17日在特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月18日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日在特區立法會出席《行政長官2024年施政報告》答問會時談到如何爭取中央盡快放寬個人遊簽注政策試點城市範圍時表示，多謝中央對香港的關愛，給香港很暢通的溝通渠道，爭取任何政策。希望實事求是，有很多探討的措施不適合公開，但希望快些“瓜熟蒂落”。



李家超16日發表了就任後第三份《施政報告》，主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。施政報告提到，特區政府已向中央提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳“一簽多行”個人遊簽注，以及擴大“一周一行”個人遊簽注政策試點城市範圍等。在17日的答問會上，立法會議員邵家輝提到，近期香港經濟比較疲弱，零售及飲食業面對新的轉型期，挑戰很大，關注是否有更多城市可以加入試點範圍，讓更多人來港，以及如何爭取中央盡快放寬。



李家超說，自己在《施政報告》諮詢和與議員及市民交流時，充分體會某一些行業在經濟轉型期面對特別多挑戰，“而中小企佔經營者超過95%，所以有什麼可幫忙的我們都希望幫忙。”也吸納了在座議員不同意見，推出八項措施幫助中小企。