快評：美國會打台灣牌謀利但也深知其危險性

中評社快評/清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通教授日前在一場以“全球秩序與中美關係”為主題的辯論中表示，當前的全球秩序已不同於十年前，全球化被反全球化所取代，作為體系中的兩個大國，中美之間不存在生存問題，中國並未威脅美國的生存；中美之間會存在對抗和摩擦，但並不會演變為戰爭，中美兩國的競爭主要在高科技領域；在台灣問題上，台灣是中國的核心利益，而不是美國的核心利益。



閻學通所言，點出了中美關係中的若干重要問題，並可作延伸解讀：



第一，中美之間雖然存在競爭、對抗和摩擦，但中美之間不存在生存問題，中國並未威脅美國的生存，“太平洋足夠大，容得下中美兩國”，兩國存在很大的合作空間。對此，中美兩國都很清楚。



第二，台灣問題是中美之間最重要最敏感的問題，但台灣是中國的核心利益，中國在這個核心利益問題上沒有退讓、妥協的空間和余地；而對美國來說，台灣問題不是其核心利益，美國也知道干預台灣問題的危險性，因此美國的干預也是有限度的，打“台灣牌”也有局限制性，美國不願與中國發生正面衝突，更不會為台灣而戰，不會為台灣而犧牲自己的利益。這也是很清楚的。



因此，對台灣來說，美國也許可以利用但靠不住，“倚美謀獨”更不可能。

