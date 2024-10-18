富權：對台“增加在非增設新處”計劃沉重打擊

中評社香港10月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：對台“增加在非增設新處”計劃的沉重打擊。以下為文章內容。



十月七日，台灣當局駐南非“代表處”舉行“雙十”酒會。但就是在這一天，南非政府以電郵要求該“代表處”必須遷出首都普勒托利亞，並強調沒有協商餘地，期限為十月三十日之前，甚至強硬地申明，如不執行就將“關閉代表處”。



其實，從去年南非開始籌備將於今年八月二十二日至二十四日在南非約翰內斯堡召開第十五屆金磚國家領導人會晤之時起，南非政府就持續要求台灣駐南非“代表處”遷館，今年四月更進一步以聯大第2758號決議及“一中原則”等政治因素為由，正式要求台灣當局駐南非“代表處”必須在半年內，自首都普利托裡亞遷往約五十分鐘車程外的約翰尼斯堡；同年九月南非總統拉馬福薩到中國參加“中非合作論壇”後，雙方發布聯合聲明，強調“台灣是中華人民共和國不可分割的一部分”，南非再次要求台當局“遷處”，但台灣當局可能是鑑於南非在非洲國家中的“體量”極大，倘“遷處”對其要在非洲增加“設處”數目的計劃不利，因而其“外交部”四處奔走斡旋，希望南非取消這個決定，而台當局駐南非“代表處”也以籌辦“雙十”酒會來展示自己在南非首都的“存在”。詎料此舉反而激怒了南非政府，因而就在“雙十”酒會當日，正式發出“哀的美敦書”，勒令台當局“代表處”必須在本月底前完成“遷處”，否則就關閉該“代表處”。

