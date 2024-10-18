王滬寧在浙江調研：壯大新時代愛國統一戰線

10月15日至17日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在浙江省寧波市、溫州市調研。這是16日下午，王滬寧在溫州台灣青年創業就業服務中心同台灣青年代表交流，瞭解他們創業和生活情況。（來源：中評社） 中評社北京10月18日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧15日至17日在浙江調研。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，貫徹落實習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，扎實做好統戰工作，發展壯大新時代愛國統一戰線，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



在寧波，王滬寧來到寧波幫博物館、天一閣博物院，聽取寧波幫發展歷史、優良傳統、商業成就、家國情懷等情況介紹，瞭解文化遺產保護情況。他表示，要挖掘利用統戰資源特色優勢，發揮歷史文化凝心聚力的作用，引導人們弘揚家國情懷、愛國奮鬥精神，為中國式現代化貢獻力量。在考察寧波舟山港穿山港區和有關台企時，他表示，國家對進一步全面深化改革、擴大開放出台許多新部署新舉措，要認真抓好落實、不斷見到實效。要推動兩岸經濟文化交流合作，吸引更多台商台企參與兩岸融合發展，共享祖國大陸發展成果。



在溫州，王滬寧來到鹿城區南郊街道三板橋社區、溫州市區穆斯林禮拜點調研。他表示，要堅持鑄牢中華民族共同體意識的主線，把民族團結進步創建落到基層社區、融入群眾生活，通過扎實的社區建設、有效的社區服務、豐富的社區活動，營造各族人民一家親的濃厚氛圍。要貫徹黨的宗教工作基本方針，依法加強宗教事務和宗教活動場所管理。在溫州市企業綜合服務中心、世界溫州人家園、三垟濕地，王滬寧聽取優化營商環境情況介紹，調研台商台青就業創業服務情況，瞭解生態環境保護工作。他表示，要重視打造統戰工作平台和陣地，推動統戰資源集聚、作用發揮，團結好、服務好廣大港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞，畫好攜手推進中國式現代化的最大同心圓。



王滬寧還到寧波市鄞州區政協機關、溫州市政協機關調研，看望在寧波、溫州的全國政協委員、省政協委員、市政協委員及政協機關幹部。他表示，要把深入學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神作為重大政治任務，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，增強履職政治責任和工作本領，健全工作制度機制，提升協商議政質量和實效。



石泰峰一同調研。