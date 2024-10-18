自然資源部：地方落實政策　盤活存量土地

（來源：新華網） 中評社北京10月18日電／據新華社報導，10月17日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。



自然資源部副部長劉國洪表示，合理控制新增商品住宅用地供應，嚴格把控收回土地再次用於房地產開發。允許專項債券用於土地儲備政策為地方政府以收回收購的方式盤活存量土地提供資金支持，自然資源部將指導地方規範程序、明確標準、重點圍繞“怎麼收”來推動落實。



