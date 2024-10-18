2024世界智能網聯汽車大會開幕

（來源：新華網） 中評社北京10月18日電／據新華社報導，當前，全球各國持續推動智能網聯汽車產業駛入“快車道”，發展日新月異。2024世界智能網聯汽車大會10月17日在北京開幕，以“協同並進 智行未來——共享智能網聯汽車發展新機遇”為主題。同期舉辦的中國國際新能源和智能網聯汽車展覽會上，全球250餘家參展企業，展示全球產業鏈在汽車、交通、互聯網、通信等領域的前沿科技和最新成果。



工業和信息化部部長金壯龍表示，我國已建成涵蓋基礎芯片、傳感器、計算平台、底盤控制、網聯雲控等在內的完整產業體系，人機交互等技術全球領先，線控轉向、主動懸架等技術加快突破。



與此同時，優質企業成長壯大，基礎設施加速布局。數據顯示，我國智能網聯汽車產業累計培育專精特新“小巨人”企業近400家，5家激光雷達企業銷量進入全球前十，9家車企開發的有條件自動駕駛車型開展准入試點。全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試示範，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造，安裝路側單元8700多套。



業內人士認為，隨著大算力、大數據、大模型等快速發展，高級別自動駕駛技術有望實現新的重大突破，智能網聯汽車也將進入全新發展階段。



“新一代信息技術、人工智能、新能源等新興產業與交通運輸深度融合，以智能網聯、自動駕駛為代表的智慧交通已成為推動交通運輸質量變革、效率變革、動力變革的重要載體。”交通運輸部黨組書記劉偉說。