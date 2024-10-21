多重利好刺激　港樓止跌在望

本港樓市氣氛在財富效應下有轉勢跡象，多個新盤現排隊人龍。（大公報） 中評社香港10月21日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，新一份施政報告公布，仿效內地推出政策組合拳，多方面激活房地產市場。施政報告公布前夕股市波動，部分股民套股換樓，連帶本港樓市氣氛亦轉好。



大公報報導，10月樓市氣氣明顯較上月好，本月上半月一手成交逾1400宗，已超越上月全月約740宗，即平均每日有過百宗成交，與減息前每天衹有十多宗相比，可謂翻幾番，可媲美撤辣後大旺市水平。



因此，有觀點認為樓市再次出現“小陽春”，但筆者覺得今次樓市交投量的彈升，並非小陽春。隨著撤辣及息口見頂，並且中央政府推出多項刺激經濟措施，而本港樓市已見底，因此樓價亦有望與內地一樣止跌回穩，相信樓市上升周期已在醞釀。



資金從股市流入樓市



近期樓市氣氛轉旺，新盤更接連錄得大手客入市，其中一個原因，相信是部分股民見到市場波動，或在股市大有斬獲，紛紛於高位套股換樓，希望降低投資風險。相信套股換樓效應會進一步浮現，更多資金轉投物業市場，利好樓市交投，這亦會是未來樓市上升的動力。



今年樓市出現兩個轉角位，第一個是特區政府宣布全面撤辣的2月份，撤辣後樓價及成交量一度回升，二季度一、二手私樓登記量多達1.6213萬宗，較首季激增近九成，為2021年四季度以來的新高。撤辣威力之下，中原城市領先指數一度反彈接近3%，升至147.08點。可惜，這次撤辣的推動力未能維持太久，所謂樓市小陽春，只是旺一、兩個月而已，無論成交量及樓價都很快打回原形。三季度樓市交投量跌至衹有9075宗，而撤辣後樓價錄得的所有升幅，不但全被蒸發，甚至倒跌。目前樓價比起2021年高位已跌去近三成。



另一個轉角位，相信是今次美國宣布大手減息半厘，本港銀行亦意外跟隨減息，上月底內地推出救市政策“組合拳”，再加上施政報告刺激樓市措施。三管齊下，本港樓市氣氛在財富效應下亦有轉勢跡象，多個新盤現排隊人龍，按照先量後價的規律，預料樓價可以提早於四季度止跌回升。