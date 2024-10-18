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廣東省社會保障廳副廳長楊紅山接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2024-10-18 16:33:53


　　中評社北京10月18日電／據廣東省紀委監委消息：廣東省人力資源和社會保障廳黨組成員、副廳長、一級巡視員楊紅山涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

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