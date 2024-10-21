港拓大宗商品　助國家爭取定價權

香港拓展大宗商品，可吸引油企在港上市。（大公報） 中評社香港10月21日電／新一份施政報告重點繼續拚經濟，發掘新增長點，提出拓展大宗商品倉儲及貿易業務，建立國際黃金交易中心。此舉有推動有色金屬交易東移亞洲市場，助力國家爭取大宗商品定價話語權，具重要戰略意義。



大公報報導，今年上半年香港經濟增長3%，保持穩步﻿復甦良好勢頭，國際金融中心排名上升，加上內外重點企業持續落戶，發展金融、創科等領域，從中展現經濟充滿活力，新一份施政報告提出多項推動經濟發展的政策舉措，將進一步提振企業投資信心，強化經濟增長動能。



施政報告具前瞻性 定發展戰略



行政長官李家超在新一份施政報告之中，繼續提出搶人才、搶企業，包括擴大高端人才通行證計劃大學名單，簽證期限由2年延至3年，並全面放寬住宅按揭成數至七成，容許新資本投資者入境計劃投資住宅物業，有助整體地產市場回穩。



同時，施政報告加力拼經濟，設立百億元創科產業引導基金，並定出具前瞻性的金融、經濟發展新戰略，例如拓展大宗商品、發展低空經濟及促進銀發經濟等，持續發掘新增長動能，其中施政報告明確提出建設大宗商品交易生態圈，將研究稅務優惠及配套，吸引企業在港進行黃金交易、清算及交割，構建國際黃金交易中心。這正好配合全球去美元化，各國央行外匯儲備增加黃金、人民幣資產配置，可以預期有色金屬等大宗商品交易將成為香港金融重點發展的方向，尤其是人民幣計價的商品交易，未來更可能進一步擴大內地與香港市場互聯互通，推進“商品通”，勢必成為香港金融業新亮點。



商品交易東移 市場潛力巨大



事實上，目前香港已是亞洲黃金交易中心，是全球三大黃金交易市場之一，透過擴大倉儲設施，可激發更大更多交易量，升級為國際黃金交易中心。隨著人民幣國際地位提升，全球對人民幣計價產品需求增加，加上內地作為第二大經濟體及最大的大宗商品的消耗國，有色金屬、原油等大宗商品交易由美歐逐步分散、轉移至亞洲市場是大勢所趨，香港此時大力拓展大宗商品正合時宜，有助國家爭取大宗商品定價話語權，而且市場拓展潛力巨大，可增強香港經濟中長期發展動能。

