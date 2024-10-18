貴州：加大基層辦案力度　規範小微權力運行

中評社北京10月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，貴州省貴陽市清鎮市暗流鎮木刻村黨支部書記、村委會主任林某某收到處分決定書時後悔不已，“祖祖輩輩都在村裡生活，因為大家的信任和支持我才當上村黨支部書記。但因一時貪念，違反了黨的紀律，愧對父老鄉親，我完全接受組織處理。”



此前，清鎮市紀委監委在開展森林生態效益補償金發放突出問題專項監督中，發現暗流鎮木刻村2022年度森林生態效益補償金發放名單異常。經查，包括林某某在內的4名村幹部利用家屬名義虛報冒領森林生態效益補償金、侵占集體資金，共涉及資金14400元。最終，林某某等4人受到嚴肅處理，涉案財物被收繳。



貴州省紀檢監察機關持續加強對村幹部特別是“一肩挑”人員監督管理，緊盯落實“四議兩公開”議事決策程序和村級黨務、村務、財務公開不到位等問題，嚴肅查處村幹部濫用職權，侵占、私分和違規套取集體資金等侵害群眾利益問題。今年1至7月，全省查處涉及村（社區）黨組織書記、村（居）委會主任的群眾身邊不正之風和腐敗問題1424個，給予黨紀政務處分1269人。



貴州省紀委監委加強統籌聯動，通過召開聯席會議等方式強化與省委組織部、省委社會工作部、省農業農村廳等部門聯動，加強分析研判，找准廉潔風險點，推動從基層黨建、經濟發展、社會治理、村級事務等方面為“一肩挑”村（社區）幹部量身定制議事決策事項清單、村（社區）幹部履職清單，並將“四議兩公開”情況納入村（社區）黨組織書記述職的重要內容。同時，整合市、縣、鄉、村四級監督力量，聚焦村（社區）黨組織作用發揮情況、村級“三資”管理情況和民生保障等重點工作強化監督檢查，通過延伸政治巡察、幹部離任審計、提級辦理等方式，及時發現並查處突出問題。