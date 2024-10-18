青島：聚焦安全生產領域　回訪監督織密防護

中評社北京10月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，山東省青島市紀委監委會同市應急管理局等單位組成聯合監督檢查組，針對此前發現的安全生產領域公職人員紀律作風不嚴、安全生產問題整改監督不力等問題開展回訪監督，並向市應急管理局制發紀律檢查建議書，進一步壓實整改責任。



青島市紀委監委將安全生產問題整改情況納入監督重點內容，圍繞危化品、城鎮燃氣、環保設施等重點方面的整改情況開展回訪監督，著力發現和糾治整改落實工作中的責任、紀律、作風突出問題。該市紀委監委加強與安全生產監督管理職責部門的溝通對接，分類梳理回訪單位名錄，並及時對名錄進行動態調整，做到底數清、情況明。



為進一步釐清回訪重點，該市紀委監委梳理上級檢查、上輪次安全生產責任落實專項監督等渠道發現的問題，研究制定回訪事項台賬、問題清單。工作啟動以來，累計梳理納入整改問題300餘條。



青島市紀委監委採取“室組地”聯動等模式，對照台賬清單，綜合運用查閱資料、個別訪談、實地查看等方式，不定期到各安全生產專業委員會、地方政府、企業等一線明察暗訪，深入核查問題整改落實情況。同時，通過開設專項舉報電話和網絡舉報郵箱、發放調查問卷等方式，廣泛征集群眾和企業意見建議。



為及時消除安全隱患，該市紀委監委還推動建立紅黃牌促改機制，對安全生產責任落實專項監督檢查發現的問題整改不到位、效果不明顯的，亮黃牌並納入跟蹤管理台賬重點督辦；對經督辦後仍整改不力，甚至虛假整改、拒不整改，造成不良影響的，亮紅牌並依規依紀依法嚴肅追責問責。截至目前，已重點督辦整改不到位問題12個，嚴肅追責問責5人。對回訪發現的普遍性、共性問題，該市紀委監委通過制發紀律檢查建議書、問題反饋函等方式，督促有關區（市）、職能部門（單位）深入開展專項治理，推動90餘項問題整改到位。