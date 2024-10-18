國際發展合作署：以中國式現代化助全球減貧

中評社北京10月18日電／據新華社報導，國家國際發展合作署新聞發言人李明10月17日表示，中國願與國際社會一道，以中國式現代化的國際實踐幫助更多發展中國家實現自主發展，找到符合自身國情的減貧之路，攜手推動國際減貧合作，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。



有記者問：10月17日是國際消除貧困日。世界銀行行長指出，中國減貧成就有非常重要意義，使全球貧困率從44%下降到9%，中國的非凡歷程證明一切皆有可能。請問中國在助力全球減貧中有哪些貢獻？



李明表示，擺脫貧困是中國人民孜孜以求的夢想，也是千百年來人類共同的價值追求。中國打贏了人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程減貧目標，為全球減貧事業作出了重大貢獻。



李明說，中國脫貧成績屬於中國，成果惠及全球。習近平主席指出，中國不追求獨善其身的現代化，願同包括廣大發展中國家在內的各國一道，推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。習近平主席提出全球發展倡議，將減貧列為八大重點合作領域之一。中國始終是全球減貧事業的積極倡導者、有力推動者和持續貢獻者。



一是推進減貧經驗分享。“扶貧先扶志，扶貧必扶智。”我們加強治國理政經驗交流，通過全球發展倡議下減貧與發展研修班、反貧困問題高級研修班、中小企業與民間組織扶貧能力建設研修班等人力資源開發合作項目，分享中國式現代化和減貧經驗，支持發展中國家探索符合本國國情的減貧和可持續發展道路。70多年來，我們通過人力資源開發合作為180多個國家和地區培養了40多萬各類發展人才，提高了相關國家在扶貧減貧領域的能力建設水平。職業教育國際合作品牌魯班工坊在亞非歐三大洲29個國家發光發熱，培養了一大批職業技術人才，有力促進當地就業。



