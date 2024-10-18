國家超算互聯網平台架設數字中國建設高速路

中評社北京10月18日電／據經濟參考報報導，在人工智能技術迅猛崛起與應用日益廣泛的當下，算力需求該如何滿足？前段時間於河南鄭州舉辦的2024中國算力大會上，與會院士、專家表示，國家超算互聯網平台正在逐步形成技術先進、模式創新、服務優質、生態完善的總體布局，成為支撐數字中國建設的“高速路”。



突破算力瓶頸 業內展望“超智融合”



國家數據局今年3月公布的信息顯示，我國10億參數規模以上的大模型數量已超100個。國家高性能計算機工程技術研究中心主任歷軍表示，當前，包括超算中心在內的數字基礎設施，正逐步展現出算力資源網絡化布局、算力供給多元化發展以及應用服務廣泛普及的新態勢。



“業界在抓住這一發展機遇的同時，也需清醒認識到面臨的挑戰：算力中心運營模式尚顯單一，難以充分激發市場活力；產業軟件應用領域的創新與發展相對滯後，未能與硬件基礎設施的升級同步並進。”歷軍說。



如何推進“超智融合”技術落地？與會院士、專家表示，國家超算互聯網等先進算力平台的建設成為關鍵。



“相比國際頂尖水平，我國在高端AI算力設施性能上仍有一定差距，而抓住超智融合發展機遇，將有助於我們追趕性能目標。”中國科學院院士陳潤生說。



據瞭解，2023年4月，科技部啟動國家超算互聯網部署工作。今年4月，國家超算互聯網平台正式上線，平台以互聯網思維運營超算基礎設施，形成了類電商的便捷服務模式，截至8月底，已鏈接超280家服務商，提供超6300件計算商品，可為上百個行業以及1000多個應用場景提供好用、易用的算力服務。



國家高性能計算機工程技術研究中心副主任曹振南表示，國家超算互聯網平台打破不同區域、主體、架構算力資源的底層差異，實現算力資源的標準化統一與跨區域調度，可成為“超智融合”演變的重要依托。



