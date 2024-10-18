通信行業擁抱AI浪潮加速“出海”

中評社北京10月18日電／據經濟參考報報導，在AI（人工智能）浪潮的推動下，通信行業下游需求延續邊際改善趨勢，業績持續向好態勢進一步鞏固和加強。隨著海外業務成為新的增長極，接下來，行業將積極推動技術創新、找准定位，不斷滿足行業發展趨勢及市場需求。



擁抱AI浪潮 通信公司業績穩健增長



2024年上半年，在終端消費和網絡通信市場需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下，通信行業上市公司增長勢頭強勁。



根據華泰證券統計，2024年上半年A股通信行業公司合計營收為6947.29億元，同比增長3.37%；合計歸母淨利潤為805.00億元，同比增長6.13%。



受益於AI浪潮帶來的機遇， 數據通信解決方案商銳捷網絡2024年上半年實現營業收入50.43億元，同比增長4.40%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.54億元，同比增長10.08%。其中，第二季度營業收入環比增長34.95%，歸屬於上市公司股東的淨利潤環比增長6456.85%。



銳捷網絡相關負責人向記者表示，在AI驅動下，互聯網客戶的算網建設提速，需求增長。得益於此，銳捷網絡智算中心網絡解決方案實現了規模化落地，先後以較大份額中標多家頭部互聯網廠商智算中心建設，包括字節、阿里、騰訊等Tier1客戶。



主營業務為IDC（互聯網數據中心）業務和AIDC（人工智能數據中心）業務的潤澤科技也交出了一份不錯的答卷。2024年上半年，潤澤科技實現營業收入35.75億元，同比增長112.47%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤9.67億元，同比增長37.64%。



談及業績增長的“法寶”，潤澤科技表示，2023年以來，國內上演的“百模大戰”“千模大戰”等大模型行業的激烈競爭對智算中心公司業務帶動作用顯著，讓市場總體需求明顯增加，技術變化明顯加速。



2024年光通信市場的繁榮也讓中瓷電子的氮化鋁多層薄厚膜實現了批量出貨並實現高速增長，該產品主要應用於400G／800G等高頻高速光模塊中，以應對AI智能和數據中心等新場景的需求。



中瓷電子方面表示，公司將時刻關注該類產品更新換代趨勢，緊跟市場及技術方向來加快新產品開發，項目產品結構將隨市場需求變化而調整。公司在積極開展現有業務的同時，也在不斷探索和跟進行業發展趨勢及市場需求。



