湖北金融機構加力支持科技型企業

中評社北京10月18日電／據人民日報報導，科技創新離不開金融支持。近年來，湖北金融機構根據不同發展階段科技型企業的需求，針對性提供覆蓋企業全生命周期的多元化金融服務，奮力做好科技金融這篇大文章。



走進湖北老河口市襄陽長源朗弘科技有限公司二期生產車間，機械臂將各種零部件快速組裝成汽車發動機的缸體缸蓋。“我們有5個數字智能車間，每年可產60多萬台（套）新能源混動車缸體缸蓋。”公司副總經理付西祥說。



襄陽長源朗弘科技有限公司成立於2017年，最初生產柴油發動機缸體和缸蓋等產品。隨著新能源汽車產業的發展，混動車發動機需求量增大，該公司開始轉型升級。“我們準備建二期廠房時，缺少資金、人才、場地等要素。”付西祥說。



得知長源朗弘的困難後，工商銀行湖北省分行便組建了一個金融服務專班，幫著他們跑審批手續，並給該公司配套了2.1億元中長期貸款。工行湖北省分行聚焦高端裝備製造業、湖北省千億級龍頭產業，以點帶面帶動湖北省16條重點產業鏈業務延伸發展。



在湖北三江博力智能裝備有限公司生產車間，操作員滑動手柄，幾分鐘就完成噴砂作業。“這是我們自主研發的噴砂機器人，高5米、寬8米，機械臂展長6米。”公司總經理吳化格說。



湖北三江博力智能裝備有限公司是國家級專精特新“小巨人”企業，2006年成立於武漢。在研發噴砂機器人之初，該公司投入大。建設銀行武漢鋼城支行瞭解到三江博力的資金需求後，上門瞭解情況，在核實企業資質後，通過“善新貸”為其申請了近千萬元的信用貸款額度。“資金有了保障，我們可以把更多精力用在研發和生產上。”吳化格說。