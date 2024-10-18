日本眾議院選舉　自民黨恐失過半議席

中評社北京10月18日電／據大公網報導，日本第50屆眾議院選舉公告15日發布，選舉將於10月27日舉行。日本經濟新聞17日公布的最新民調顯示，執政黨自民黨可能無法在本次大選中獲得過半數席位，或引發日本政壇自2009年以來“從未有過的政治動蕩”。日本時事通信社當天公布的民調顯示，石破內閣的支持率僅為28.0%，為自2000年以來歷屆內閣就職時最低。分析指，這表明自民黨黑金醜聞的負面影響仍在持續，日本社會對自民黨有著強烈的政治不信任感。



石破茂9月27日當選自民黨總裁，並於10月1日出任首相。上任僅8天，他於10月9日宣布解散日本眾議院，提前舉行大選，創下二戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。



自民黨需要在眾議院465個席位中獲得233個席位，才能獲得絕對多數。截至10月15日眾議院選舉公告發布前，自民黨擁有247個席位，執政聯盟中的公明黨占據32席，總計掌握279個議席。



自民黨公明黨選情均告急



日經民調顯示，此次選舉由單一選區直接選舉產生的289個席位中，自民黨“極有可能”獲得議席的選區僅占約3成。而在通過比例代表制劃分的全國11個區域產生的176個席位中，自民黨獲得的議席預計也將低於2021年的72個。



與自民黨聯合執政的公明黨，獲得的議席有可能低於眾議院選舉發布公告前的32席。在大阪，有的選區出現了公明黨候選人追趕日本維新會候選人的局面。



此外，日本最大在野黨立憲民主黨此前在眾議院中擁有98個席位，目前該黨在北海道、東京、愛知等地的多個小選舉區支持度穩步上升。



立憲民主黨在此次眾議院選舉中的目標是使執政聯盟的議席低於半數，成為眾議院相對第一大黨。而自民黨若要穩定執政地位和對眾議院的控制權，則需要確保其執政聯盟獲得“絕對穩定多數”的261席或“穩定多數”的244席。