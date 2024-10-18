最高人民檢察院依法對唐一軍決定逮捕

中評社北京10月18日電／據新華社報導，18日從最高人民檢察院獲悉，江西省政協原黨組書記、主席唐一軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐一軍作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。