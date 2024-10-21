﻿中大新辦三學士課程　培訓多元人才

中大將於下學年開辦三個新的本科學位課程，以應對社會對多元人才的需求。（大公報） 中評社香港10月21日電／香港中文大學（中大）17日公布，將於2025／26學年開辦三個新的本科學位課程，以應對社會對多元人才日益增長的需求。而近月假學歷入讀大學問題引起外界關注，中大強調零容忍，會謹慎把關，今年堵截了10宗涉及懷疑使用假學歷的入學申請。



大公報報導，中大下學年新開辦的三個學位課程包括“公共人文學”、“人體運動科學與健康研究”及“材料科學與工程學”。其中“公共人文學”課程將結合文化研究的批判思考，以及文化管理的實踐知識，支持社會文化企業的可持續發展，預料招收37名學生。“人體運動科學與健康研究”則會涵蓋“人體運動科學”及“科學研究”領域，包括預防和治療導致運動障礙的急性和慢性病症等，目標每年招收20人，其中5名學生可自願報讀中大與北京體育大學合辦的雙學位課程，於第1及第4年在中大修讀，中間2年到北體大就讀，獲得兩間大學的學士學位；而“材料科學與工程學”課程，較著重教授新興材料及相關新功能，包括納米、能源、電子、智慧及生物材料等，同樣目標每年招收20人，具體收生數目仍有待教資會審批。



中文大學教育學院副院長、體育運動科學系教授沈劍威表示，物理治療及職業治療以外，其他與運動治療相關的專業認證發展，近年都漸趨成熟，相信“人體運動科學與健康研究”畢業生獲內地專業認證問題不大；他又指學生在港取得專業認證後到內地執業，會容易得多。北京體育大學直屬於國家體育總局，而非個別省市。他希望雙學位有助學生日後在大灣區工作，可以選擇在內地做體育老師或加入國家級體育機構。至於海外學生到中大就讀，再前往北體大完成雙學士課程的簽證問題，中大入學及學生資助處處長王家徹表示，過往中大曾開辦雙修課程，學生來自五湖四海，出入境部門都十分配合批出學生簽證，有信心順利解決問題。校方期望，新課程能培養學生成為具備前瞻視野和專業技能的人才，讓他們在瞬息萬變的全球環境中，肩負領導角色。



王家徹又表示，大學自5月起檢視最近5年的非本地學生入學申請，留意到有一宗懷疑使用假學歷的個案，已交予警方跟進。至於今年，大學亦堵截10宗涉及假學歷的入學申請，涉及不同國家，更發現有“黑中介”冒充校方發出入學通知書，幾可亂真，情況令人憂慮。



堵截10宗假學歷入學申請



校方強調對假學歷零容忍，已作出對策努力把關，包括增加審核報讀申請的人手、要求申請人提供學歷正本，以及利用人工智能（AI）改進入學申請系統等。