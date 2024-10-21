美食嘉年華週六開鑼　首度賣酒每日送啤酒

廠商會主辦的“第11屆香港美食嘉年華”將於下周六起舉行，預計會吸引二十萬人次入場，營業額達一億元。（大公報） 中評社香港10月21日電／由廠商會主辦的“第11屆香港美食嘉年華”將於周六起（26日），一連九日在葵湧運動場舉行，現場設有逾300個戶外攤位，部分攤位提供1元及1折優惠，每日首90名入場人士可獲贈160元福袋。



大公報報導，今年嘉年華首次增設攤位賣酒，現場每日傍晚6時起免費派發100杯啤酒。廠商會表示，預料美食嘉年華可吸引20萬人次入場，營業額達1億元。



美食嘉年華設五個主題展區，包括“健康養生區”、“﻿休閑食品區”、“餐飲用具區”、“Chill飲Chill食”區及“為食Guide”，匯聚大量美食、美酒、家電、家居及潮流品牌及產品。新增的“Chill飲Chill食”區配以別具特色的酒吧布置及多個打卡點，將售賣各式各樣的啤酒、紅白酒、氣泡酒、雞尾酒、日本清酒，以及各式佐酒小食，大會於每日傍晚6時，免費派發100杯啤酒給購票入場人士，以及舉辦活力啤一啤＠嘉年華。



免費送8000支限量版熊貓奶茶



有生產本地啤酒的參展商說，將在美食嘉年華推出特調啤酒，期望每日賣出逾百杯。他預期活動期間銷情不會受到減烈酒稅影響，但擔心將來飲酒的人會轉飲烈酒，影響啤酒生意，他希望業界鼓勵客人嘗試不同酒類。



“為食Guide”設有50個熟食攤位，雲集過百款本地及環球地道美食。大會推出“廠商會90周年超值福袋”，以五折以下優惠優發售，亦聯同各參展商推出過百項“破抵價”購物優惠，產品低至1折，亦有限量“1蚊”產品，例如廣昌隆精選金華火腿禮盒、陳皮世家川貝甘草陳皮等。



大會亦聯同金茶王推出限量版熊貓奶茶，免費送出8000支，助推熊貓經濟。嘉年華設有30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊。萬聖節當日（31日）將舉行嘩鬼大派對，多名嘩鬼演員將會在場內巡游，與入場人士互動拍照。



廠商會：發揮“展覽＋旅遊”效應



美食嘉年華亦有抽獎活動，入場人士以電子貨幣消費滿300元或以上（最多兩張同日收據），即可抽獎一次；消費滿港幣600元或以上（最多3張同日收據），可抽獎兩次。參與“廠商會90周年拍拍賞”有獎遊戲，拍中9秒即贏大獎，拍不中也有幸運獎。



廠商會會長盧金榮表示，為配合政府發展盛事經濟，廠商會積極為“香港美食嘉年華”注入新元素，相信美食嘉年華可以發揮“展覽＋美食”、“展覽＋旅遊”的聯乘效應，加上國家近日出台多項提振經濟及股市的重磅措施，以及最新的施政報告提振新政，有助刺激消費氣氛。