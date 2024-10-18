住建部：對樓市止跌回穩充滿信心

中評社北京10月18日電／據大公網報導，新增100萬套城中村改造，所有商品住房項目貸款納入“白名單”、關乎保交房的“白名單”項目信貸規模翻倍增至逾4萬億元（人民幣，下同），設立專項債收購存量商品房……17日，住房城鄉建設部（下稱“住建部”）、財政部、自然資源部、中國人民銀行、金融監管總局等中央五部門在北京舉行新聞發布會，公布促進房地產市場止跌回穩的“組合拳”。



住房城鄉建設部部長倪虹在會上表示，在系列政策作用下，經過三年的調整，中國房地產市場已經開始築底，“我們判斷，10月份的數據，會是一個積極樂觀的結果。可以說，我們對房地產市場止跌回穩充滿信心”。



保交房攻堅推進有力 已交付246萬套



發布會上，五個中央部門介紹了促進房地產市場平穩健康發展有關情況。倪虹指出，中央高度重視房地產市場平穩健康發展。9月26日，中央政治局會議強調，要促進房地產市場止跌回穩，釋放了穩定房地產市場的積極信號。9月29日，國務院召開常務會議，研究部署具體落實工作。住建部會同財政部、自然資源部、人民銀行、金融監管總局等部門，出台了財稅、金融等一系列政策措施。地方政府因城施策，取消或調減了限制性措施，支持居民剛性和改善性住房需求。這些舉措有效提振了市場信心，房地產的主要指標明顯好轉。特別是一線城市，10月份以來全線回穩。此外，國務院部署打好“保交房”攻堅戰已五個月，目前看，“保交房”攻堅戰各地推進有力，已經交付了246萬套，成效明顯。“保交房”攻堅戰給購房人吃下了“定心丸”，也給市場預期帶來了巨大的改變。



對於促進房地產市場止跌回穩的“組合拳”，倪虹指出，這包括四個取消、四個降低、兩個增加。其中兩個增加是此番新公布的增量政策：第一，在前期城中村和危舊房改造基礎上，住建部將通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村和危舊房改造。第二，年底前，將“白名單”項目的信貸規模增至4萬億元。