中評社北京10月18日電／網評：大陸懲“獨”措施立竿見影



來源：大公報 作者：朱穗怡



大陸方面連日來針對民進黨當局領導人賴清德等“台獨”勢力的一系列反制措施的震懾力立竿見影。



國台辦日前指出，“黑熊學院”在民進黨當局和外部幹涉勢力扶持下，明目張膽培育“暴力台獨分子”，公然從事“台獨”分裂活動，是不折不扣的“台獨”基地。沈伯洋作為“黑熊學院”負責人，有組織有計劃地從事“台獨”分裂活動，大肆宣揚“台獨”分裂謬論。曹興誠為“黑熊學院”從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹“以武拒統”、“全民皆兵”。所以，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入“台獨”頑固分子清單，對“黑熊學院”及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制“黑熊學院”及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。



當被大陸方面制裁的消息傳出後，沈伯洋第一反應就是急忙撇清與“黑熊學院”的關系，辯稱自己不是“黑熊學院”的負責人，只是“榮譽院長”。此人平時在島內主張“台獨”，叫囂“處罰支持統一的藝人”，態度囂張狂妄之極，如今被大陸方面宣布司法懲治，就露出一副慫樣，成為島內這幾天最大的笑話。由此可以預料，倘若台海真的爆發戰事，平時那些喊“台獨”最大聲的“台獨”分子極可能在第一時間逃離台灣。



至於曹興誠，他創辦的聯華電子率先與他切割，稱“曹先生數十年前已退休，與聯電無關”。這并不令人意外。據說，聯電是第一批投資大陸的台資半導體廠商，早在2001年就登陸，多年來持續投資大陸半導體市場，看好大陸發展前景，當然不希望因曹興誠個人的“台獨”主張而受到牽連，影響到大陸的業務。最近美國智庫的一項調查顯示，受訪的台灣企業支持“台灣獨立”的比例明顯下降，從2022年的23．2％降至2024年的13．9％；支持統一的比例則大幅增加，由6．1％增至25％。



大陸方面在公開新一輪“台獨”頑固分子清單的同一天，解放軍也再次在台海舉行“圍台”軍演。雖然只有一天，但距離台島更近，海警也首次進行環台巡航管控，遼寧艦航母編隊亦加入軍演。

