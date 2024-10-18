中評社北京10月18日電／網評：哈里斯能否逆風翻盤 考驗其衝刺能力



來源：大公報 作者：周德武



美國大選進入最後的衝刺階段，離11月5日的正式投票日只有兩個多星期。兩黨總統候選人均加快了拉票節奏及輿論爭奪的力度，雙方你來我往，也將人身攻擊提到新高度。



特朗普指責哈里斯無能、愚蠢，只有他這樣的“聰明人”才能堪當大任。哈里斯則宣稱特朗普“精神狀況越來越不穩定”，且具有法西斯主義傾向，對美國民主構成了極大威脅。哈里斯不時搬出特朗普前高級幕僚的現身說法，“認為其不適合重返白宮”。但特朗普自帶“天選之子”的光環，將重返白宮視為上帝的旨意，否則巴特勒鎮的槍聲早就把他送上了天堂。



留給哈里斯的時間已經不多。與往屆大選相比較，10月份的這個時段應有最後一場總統候選人的電視辯論，或對猶豫不決的選民起到一錘定音的作用。盡管一些美國主流媒體邀請特朗普與哈里斯再來一次辯論，但特朗普團隊堅持不給哈里斯這樣的機會，讓哈里斯十分無奈。



據統計，全美近40個州開始提前投票，截至10月16日，全美已有721多萬人完成了今年大選投票。多家民調顯示，哈里斯在全國範圍內稍微領先於特朗普，但在決定大選勝負的七大關鍵搖擺州，雙方之間打得不可開交，從最近兩周的情況來看，特朗普的支持率有所回升，在搖擺州的民調支持率略占上風。如果考慮到民調一直有低估特朗普支持率的歷史紀錄，那麼在民調拉不開差距的情況下，勝利的指針很有可能倒向特朗普。



哈里斯陣營心急如焚，甚至出現了一定程度的恐慌。奧巴馬親往賓夕法尼亞州拉票，向黑人男性選民直接喊話：希望他們摒棄對女性的偏見，把寶貴的一票投給哈里斯。哈里斯也一改“藏拙”的策略，不再沉湎於友好媒體的采訪，而是主動深入“虎穴”和“敵區”，爭取拿不定主意的保守派選民的支持。10月16日，哈里斯接受了傳統右翼媒體──霍士新聞的采訪，可以說是走出舒適區的冒險之舉。

