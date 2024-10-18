律政司：打造香港成國際調解之都

圖：《關於建立國際調解院的公約》第五屆談判會議在中國香港特區舉行。（圖源：大公報） 中評社北京10月18日電／據大公報報導，《關於建立國際調解院的公約》第五屆談判會議昨日在香港圓滿結束。會議為期四日，各國代表在會議上完成《公約》談判，並決定2025年在香港舉辦《公約》簽署儀式。



律政司發言人表示，國際調解院總部設於香港，體現中央政府對香港的大力支持和香港的獨特優勢，成立後將打造香港成為國際調解之都。律政司司長林定國亦在一個講座表示，新CEPA服貿協議推動“港資港仲裁”，增加了內地和香港的跨境仲裁機會。



大公報記者 龔學鳴



國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，旨在實現爭端各方的合作共贏，是落實《聯合國憲章》規定的以調解方式和平解決國際爭端的重要機制，為和平解決國際爭端提供新的選擇。



盡顯香港獨特優勢和機遇



中國於2022年與立場相近的國家達成《關於建立國際調解院的聯合聲明》，國際調解院籌備辦公室於2023年2月在香港特別行政區成立，組織完成《公約》談判。



律政司發言人表示：“國際調解院總部設於香港，盡顯本港在國際調解方面占有的獨特優勢和機遇。在港設立籌備辦、完成《公約》談判、推動各方同意國際調解院未來總部落戶香港，也是中央人民政府大力支持香港特區在‘十四五’規劃下建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心的重要舉措。國際調解院成立後將為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，打造香港為國際調解之都。”