第八屆中德汽車大會在慕尼黑舉辦

第八屆中德汽車大會當地時間10月15日在德國慕尼黑舉辦，中德汽車產業相關機構、企業代表等400餘名各界嘉賓出席大會。圖源：大會主辦方供圖 中評社北京10月18日電／據人民網報導，當地時間10月15日，第八屆中德汽車大會在德國慕尼黑舉辦，中德汽車產業相關機構、企業代表等400餘名各界嘉賓出席大會，共同探討在綠色、低碳、智能的宏觀前提下，全球汽車產業的未來發展方向與合作機遇。



中國駐德國大使館公使翟謙在開場致辭中指出，中德汽車大會已成為促進中德汽車產業交流與合作的重要平台。中德汽車產業合作的成功故事，基於雙方相互尊重、開放包容的共識。中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存，中德汽車產業合作前景光明，中方歡迎並期待德國企業繼續成為中國新一輪開放發展的同行者、參與者和受益者。



中國商務部投資促進事務局副局長於廣生表示，中德汽車產業合作40年，成果豐碩，深度交融，已經形成“你中有我，我中有你”的合作格局。中德兩國汽車產業深度合作的“雙向奔赴”，符合中德兩國共同利益，也對全球汽車產業轉型發展形成有力支撐，期待在汽車產業升級變革、全球綠色低碳轉型過程中，中德汽車產業合作能夠譜寫新的美好故事。



巴伐利亞州經濟事務、區域發展與能源部國際司司長魏德曼表示，巴伐利亞州與中國長期保持友好合作關係，汽車產業方面的合作尤其深遠，巴伐利亞州始終堅信，在全球汽車產業轉型過程中，中德兩國承擔著重要責任，在共同協作之下，汽車行業面對的各種挑戰都必將得到解決方案。



主辦方之一的吉林省商務廳副廳長王立群介紹，中國一汽是新中國汽車工業搖籃，當前，吉林正舉全省之力支持中國一汽與大眾、奧迪等世界一流車企深化務實合作，加快重構產業鏈、供應鏈、價值鏈，努力推動全省汽車產業在新能源智能網聯賽道上由跟跑向領跑邁進。