第十屆巴伐利亞中國日在慕尼黑舉行

圖為巴伐利亞州經濟、區域發展與能源部國務秘書托比亞斯·戈特哈特致辭。圖源：人民網 中評社北京10月18日電／據人民網報導，第十屆巴伐利亞中國日16日在慕尼黑舉行。此次活動以“可持續發展——全球共同使命”為主題，來自中國和德國巴伐利亞州的政界、經濟界等各界代表百餘人參加。



中國駐慕尼黑總領館代總領事林凱在致辭中表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十周年。十年來，世界發生巨大變化，但中德經貿合作從未止步，中方對發展中德夥伴關係的願景從未改變。他指出，在雙方領導人政治引領下，中巴州經貿合作取得豐碩成果。



巴伐利亞州經濟、區域發展與能源部國務秘書托比亞斯·戈特哈特表示，經過多年發展，巴伐利亞與中國的夥伴關係已變得高度信任。這不僅為雙方的經濟增長做出貢獻，也幫助雙方共同應對全球性挑戰，尤其是在可持續發展領域。巴伐利亞州將繼續堅持自由公平的國際合作，並視中國為重要貿易夥伴。



因戈爾施塔特市市長克里斯蒂安·沙普夫介紹了該市與中國長春多年來的密切聯繫，以及與佛山長達10年的城市夥伴關係及友好交流合作。他表示，今年10月將率代表團訪問這兩座城市，以期進一步深化關係，並推動新合作。因戈爾施塔特與中國之間的關係有著堅實基礎，堅信在未來幾年雙方將繼續取得更多成功。