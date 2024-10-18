中評社北京10月18日電／網評：牢記中央囑托 聚焦改革發展



來源：大公報 作者：吳良好（全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席）



行政長官李家超的第三份施政報告，牢記中央囑托，貫徹落實習近平主席“七一”重要講話提出的“四點希望”，緊扣二十屆三中全會精神，準確把握推動中國式現代化和高質量發展總體要求；不負市民期盼，以市民為中心、以經濟做主軸、以發展改善民生，以改革為主旋律，提出一系列革新香港發展的施政方針舉措，在治理體制、經濟發展、民生憂難上大力推動香港改革，為香港優勢地位擴容增量，在國家改革大潮中乘勢而上。香港各界應全力支持特區政府在新形勢下守正創新，更好地落實施政報告各項新策，貢獻國家、造福香港。



國家堅定不移朝著全面深化改革目標前進，改革是今年施政報告的突出主題。李家超特首闡述施政理念，有三個突出方面：一是繼續以貫徹落實習主席“七一”重要講話提出的“四點希望”為施政藍圖，也是以落實二十屆三中全會《決定》為制定政策的方向；二是“以市民為中心、以經濟做主軸、以發展去改善民生”為三大原則，並繼續貫徹其上任之初提出的“以結果為目標”等施政理念；三是會以“系統觀念”來判斷如何推行改革，而制定每項政策時都一定會因時制宜，因地制宜，同時做到提防“興一利亦生一弊”的可能。



充分體現識變應變求變



李家超特首在報告首章就以“改革求變 由治及興”點明改革求變是由治及興的必由之路，回應了中央對香港改革的高度期許、香港社會對謀發展的呼聲。通觀整份報告，有許多新舉措，對香港發展的治理進行了革新，根據香港獨特環境條件，以新設平台和新發展形態推動香港發展更上一層樓，更加適切當前形勢和香港實際情況，充分運用了改革“識變、應變、求變”的原則要求，體現了國家推動改革的重大意義。



施政報告中，不少章節提及新的改革舉措，不僅提出成立“教育、科技和人才委員會”、“發展低空經濟工作組”、“發展旅遊熱點工作組”、“促進銀發經濟工作組”4個跨政策統籌機制，專注香港改革的重要著力點，而且部署完善新型工業發展策略和體制建設、推展航天科技研發、推動新能源發展、推動數字經濟和實體經濟融合發展、促進文化體育旅遊融合發展、改革體育總會管治等一系列改革舉措。這些改革都直面問題，強化優勢，增設發展新增長點，有利香港更好把獨特優勢發揮出來。

