】 【打 印】 
武漢舉行芭蕾藝術周
http://www.CRNTT.com   2024-10-18 14:45:52


10月17日，演員在芭蕾舞劇《舞姬》中表演。圖源：新華社
　　中評社北京10月18日電／據新華社報導，10月15日至20日，位於武漢的湖北劇院舉行芭蕾藝術周。莫斯科古典芭蕾舞團帶來《仙女》《舞姬》《天鵝湖》等多場經典芭蕾舞劇，為廣大芭蕾愛好者獻上視聽盛宴。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：