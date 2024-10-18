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武漢舉行芭蕾藝術周
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2024-10-18 14:45:52
10月17日，演員在芭蕾舞劇《舞姬》中表演。圖源：新華社
中評社北京10月18日電／據新華社報導，10月15日至20日，位於武漢的湖北劇院舉行芭蕾藝術周。莫斯科古典芭蕾舞團帶來《仙女》《舞姬》《天鵝湖》等多場經典芭蕾舞劇，為廣大芭蕾愛好者獻上視聽盛宴。
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