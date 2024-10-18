中評社北京10月18日電／網評：施政報告積極求變 為香港注入新動能

來源：大公報 作者：鄧宣宏雁（全國政協委員、香港中華聯誼會常務副會長、香港友好協進會發展基金主席團常務主席）



特首李家超發表任內第三份施政報告，從多個層面提出振興經濟以及改善民生的具體措施，切實回應廣大市民的各項訴求，為香港整體發展注入新動能，值得各界肯定與全力支持。



今年的施政報告以“齊改革同發展 惠民生建未來”為題，分為9個章節合共228個段落。整份報告內容豐富、全面，在多方面提出改革的措施，積極回應社會的期盼，提升市民生活質量。



房屋問題是香港的重中之重，為瞭解決㓥房問題，政府採用緩急有序的多元策略，將㓥房改建為“簡朴房”，同時訂立相關標準，包括規定單位面積不得少於8平方米、單位必須設有窗戶及獨立廁所等，以保障基層市民的生活環境，反映政府有序取替劣質㓥房和提升市民生活質素的決心。



青年發展方面，政府提出系列政策增強對青年的支援，包括加快青年宿舍項目、增設“青年驛站”、將“廣東省青年就業計劃”的申請資格放寬至29歲以下及副學位，增加企業津貼上限等，同時新增1500個“白居二”名額，協助40歲以下的青年家庭置業安居。一系列的創新青年政策措施，反映政府高度重視青年的“三業”問題，希望幫助年輕人置業、創業、就業，讓他們對個人發展更有信心，對香港未來更有期盼。



旅遊業方面，施政報告提出要以創新思維打造香港旅遊新面貌，為了增加入境旅客，特區政府已向中央提出恢復深圳“一簽多行”及擴大“一周一行”城市，並放寬東盟國家來港的旅遊及商務簽證措施。有關建議及措施便利旅客訪港，進一步提升香港旅遊業的競爭力。此外，報告提出開放中英街作旅遊用途、發展西九文化區作文創旅遊地標、推動郵輪旅遊、賽馬旅遊、游艇旅遊、生態旅遊、空中游覽等，都為香港旅遊業注入新動能。



金融業發展方面，施政報告全方位布局國際金融中心的策略性發展，致力強化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐地位、優化資產和證券市場，以及通過構建國際級黃金倉儲設施和強化交易機制和規管框架等措施，有助強化香港作為國際金融中心地位，為市場注入活力及開拓新增長點。

