中評社北京10月18日電／網評：改革安老政策 助長者安享晚年



來源：大公報 作者：李國棟（安老事務委員會主席）



行政長官李家超日前發表新一份施政報告，提出包括優化“廣東院舍照顧服務計劃”、增加“長者院舍照顧服務券計劃”服務券名額，以及支援照顧者等有利安老的政策措施。這些措施顯示政府重視照顧長者和構建關愛共融社會。本人尤其欣賞施政報告提出加強大灣區醫療協作，例如擴展“長者醫療券大灣區試點計劃”至大灣區九個內地城市；利用“醫健通”平台，擴大跨境醫療紀錄互通，以及深化醫療體系改革，包括推進基層醫療發展，提升公私營醫療服務等措施。



香港人口急劇老齡化，安老、護老是我們面對的一大挑戰。未來，港人對安老院舍服務需求只會有增無減。在過去的8月份及9月份，行政長官率領特區政府高層官員出席施政報告公眾咨詢會，收集民意。民生問題方面，社會的關注點，明顯仍然聚焦於盡快解決劣質㓥房，改革基層居住條件，改革醫療、安老等問題上。



欣見政府採取精準扶貧政策，將資源投放在最需要幫助的人士身上，包括資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。現時灣區內一些安老院舍，不論環境、空間、設施、膳食、衛生、員工服務質素、康樂配套、醫療及復康護理配套都頗為理想。本人樂見政府優化“廣東院舍照顧服務計劃”，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括將增加參加計劃的安老院至11家、分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用，以及委托機構為參加計劃長者提供關愛服務，協助他們適應在粵生活，從而更有效地協助長者跨境安老。



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近年香港涉及照顧者的悲劇讓人痛心，需要加大力度宣傳，鼓勵有需要的人向外求助。本人十分支持政府為照顧者提供支援。除了提供照顧者津貼、暫讬服務、一站式資訊網站和24小時支援專線外，“關愛隊”主動接觸和識別有需要的住戶，並通過支援專線為長者及照顧者提供援助亦同樣重要。樂見政府提出研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。

