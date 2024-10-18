中評社北京10月18日電／網評：因地因時制宜 促進香港發展



來源：大公報 作者：黃楚基（全國政協委員、思路研究會副會長）



最新一份施政報告已經出爐，報告全面圍繞三中全會的要求，充分展現了特區政府識變、應變、求變的決心。施政報告為香港發展描繪了全面、細致的藍圖，為持續推動深化改革，多管齊下培育新增長點，因時制宜、因地制宜提出了不少新舉措、新目標，這必將全方位促進本港產業快速發展，進一步鞏固香港整體競爭優勢，實現更加美好的願景。



施政報告一如既往延續重要政策，全面準確貫徹落實“一國兩制”方針、弘揚愛國主義教育，強化治理體系。與此同時，大力鞏固香港“三個中心”地位，並發掘新增長點推動香港多元發展，提出建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂“河套港深創科園區發展綱領”，開辟政策和制度創新試驗田；發展低空經濟、發展銀發經濟等一系列新目標。



新質生產力是高質量發展的核心，三中全會亦要求必須健全因地制宜發展新質生產力體制機制。施政報告圍繞這方面要求提出要因地制宜發展新質生產力，並充分結合香港的實際情況，對香港如何發展新質生產力做了全面設計，聚焦發展國際創科中心、推動數字經濟和實體經濟融合等提出多項新措施。



發展新質生產力離不開創新主導、科技賦能，扎實的創科產業尤為重要，本港雖然科研基礎雄厚，但產業環節薄弱。最新的施政報告對推動創新科技產業發展有相當清晰的思路，首先是完善新型工業發展策略和體制建設，著手制訂香港新型工業中長期發展方案，構建全新研發平台促進“政產學研投”緊密協作。



尤為值得一提的是，發展高科技、高增值產業雖然是全球潮流，但是成本高、風險大，市場這個無形之手的引導、調節能力有限，政府作為有形的手，資助、引領及推動必不可少。透過政府成立投資引導基金（天使母基金）作為政策性母基金，借由母基金的引導作用和杠杆作用，政府有限的投入將可以帶動更多的民間資本投入，相比直接資助、補貼或共同投資，可以更加更高效利用政府資金。投資引導基金近年在全球蓬勃發展，在內地，深圳、上海、天津、蘇州等地已相繼成立本地天使母基金。

