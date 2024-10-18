中評社北京10月18日電／網評：“利民生、利經濟”是特區施政之本



來源：大公報 作者：張宇人（行政會議成員、立法會議員）



行政長官李家超日前發表任內第三份施政報告，自由黨對相關內容表示支持，更欣喜見到當中多項建議正是我們多年來一直倡議政府要實行的“利民生、利經濟”主張，在香港踏進由治及興的關鍵時期，新一份施政報告以銳意改革的決心為各界發展注入新動能，進一步鞏固香港的優勢和對未來的信心。



現時香港對烈酒（酒精濃度多於30％的酒類）征收進口價100％的稅款。施政報告提出參考取消紅、白酒稅帶動紅、白酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100％減至10％，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。取消紅、白酒稅是自由黨17年前提出的建議，實施效果超越我們所想。今次有關烈酒的征稅寬免措施同樣是自由黨提出來的。部分飲食業界及零售界人士購入現貨時由於尚無減稅措施，因此可能會有“入咗貴貨”的心態，但我仍希望呼籲業界積極配合盡快調低烈酒售價，而不是等購入下一批新貨時才減價，因為此舉可令市民即時受惠，同時讓新政策於短期內收效，從而鼓勵政府長遠提出再進一步的寬減措施。



撑中小企度過轉型期



回想當年減紅、白酒稅得以成功，原因之一是自由黨發起要業界簽訂“約章”的創意做法，配合政府首階段將紅、白酒價格即時減40％，第二階段再減餘下的40％，結果業界一呼百應，市民大幅受惠，也增加政府信心。及後由我代表自由黨向政府提出將餘下的40％紅、白酒稅一并撤銷，結果獲得政府接納，後來紅、白酒產業經濟便在香港愈做愈旺。



針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，施政報告提出多項支援措施包括再推“還息不還本”，即容許“中小企融資擔保計劃”的借款企業申請最多12個月“還息不還本”，并將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供“部分本金還款”選項。中小企是香港經濟的核心動力，要提振本地經濟，首要就是撑住中小企。但正如李家超昨日所說，政府政策極其量只能配合業界需求，但要真正做好做大，還需要業界“自己度橋”、自強不息。

