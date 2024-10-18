中評社北京10月18日電／網評：“38度”軍演 震懾意味十足



來源：大公報 作者：馬浩亮



10月14日，東部戰區在台海地區舉行的“聯合利劍－2024B”多軍兵種演習剛剛結束，解放軍從16日至18日又在黃海海域進行實彈射擊演練。此次演練地點十分耐人尋味，四點連線的禁航區域位於北緯38度至39度附近，恰恰與朝鮮半島的軍事分界線持平。對於中國來說，“三八線”承載著血與火的歷史記憶，銘刻著特殊意涵，浸潤著解放軍的堅韌卓絕的戰鬥意志。



朝鮮半島局勢近期高度緊綳，劍拔弩張。相關的軍事行動也呈迅速升溫之勢。譬如，韓國空軍近日時隔7年再度試射“金牛座”遠程空地導彈，出動F－15K戰鬥機在黃海實彈發射“金牛座”。該型導彈具有很強的鑽地打擊能力，是韓國用來向北威懾的重要武器之一。



為鉗制圍堵中國，美國不斷強化在西太平洋的軍事存在，從朝鮮半島到台灣海峽再到南海島礁，頻頻舉行跨國軍演“秀肌肉”，將各種軍事小集團進行勾連，為“台獨”打氣，驅菲律賓為馬前卒，拉攏韓日介入南海事務。10月15日，代號為“KAMANDAG”的美菲聯合軍演啟動，並吸納了盟友日本、韓國、澳洲等國軍隊參加。



在東北亞方向，今年6月底，美日韓舉行了首次“自由之刃”三方聯合軍演，囊括了包括海上反導、反潛、防空、網絡防禦等各個戰域作戰，其廣度前所未有。這次演習統合了原來的韓美“自由護盾”雙邊聯演和美日“利刃”雙邊聯演。這凸顯了美國整合打造亞太版“小北約”的危險勢頭，以封閉排他的“小圈子”來挑動陣營對抗，激化地區局勢，加劇了地緣安全風險。



如今，有洲際導彈、航空母艦、隱身戰機、戰略核潛艇等強軍重器加持的解放軍，整體實力與當年拉鋸鏖戰“三八線”時相比有了歷史性的長足進步。從9月下旬至今，解放軍時隔44年第二次向南太平洋發射洲際導彈，南部戰區組織艦艇編隊在南海戰備巡航，遼寧艦航母兩次前出西太，東部戰區亮劍台海演習封鎖要港要域，再到此次黃海“38度”線附近實彈演習，一系列行動充分表明，解放軍具備全線反制威脅、捍衛國家利益、維護地區和平的底氣和實力。