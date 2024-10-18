李家超：整個社會必須一起參與改革

圖：行政長官李家超昨日到立法會出席施政報告答問會，闡述改革理念和回應議員提問。（圖源：大公報） 中評社北京10月18日電／據大公報報導，行政長官李家超前日（16日）發表上任後第三份施政報告，他昨日到立法會出席施政報告答問會時表示，改革只有進行時，沒有完結時，改革是為了治理的提升，不是為改而改。“要明白立什麼、破什麼，要因地制宜、張弛有度、拿捏得當。”他強調，改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的大事。



李家超表示，已向中央提出恢複深圳“一簽多行”個人游簽注，以及擴大“一周一行”至內地其他試點城市，但不適宜公開探討細節，希望實事求是，快些“瓜熟蒂落”。



李家超回顧上任兩年多以來，政府持續推動改革，一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生；在不同範疇見到了成效，包括“一國兩制”的實踐建設、政府治理、經濟發展、民生照顧等。



針對體系改革，李家超重申自己的理念：體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。



與議員積極互動 提問涵蓋多範疇



李家超又指出，改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的。在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下，行政立法機關都有帶領社會改革的角色。在要求他人改革的同時，更重要的是從自身開始，自我革新，自我識變、應變、求變。這亦是“齊改革、同發展”定為施政報告重點方向的原因和期望。



在問答環節，李家超與議員充分互動，共回答了14位議員提問。議員提問涉及不同範疇，包括旅游、消費、人才、地區發展、金融及醫療改革等，并且高度關注相關政策的落實時效及改革思路。李家超逐一回答，解釋政策，分享施政思路，并不時反過來征詢議員意見，展現與社會各界共同改革發展的決心。