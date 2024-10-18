跨專科綜合門診　免病人奔波

中評社北京10月18日電／﻿據大公報報導，施政報告提出優化專科門診的分流制度和轉介安排，包括設立跨專科綜合門診，免卻需要多重轉介。新界東南立法會議員林素蔚昨日在立法會的施政報告答問會上，詢問設立跨專科綜合門診的政策詳情，又詢問政府是否將改革現有醫院，或是配合第三家醫學院實施，以及跨專科綜合門診會初步會涵蓋哪些專科。



李家超回應表示，醫療支出是政府三大政策領域之一，與教育和社福并列，占政府總開支的60％，每個領域約占20％。在資源有限的情況下，政府正尋求提升公營服務的效益。



設立平台 做好統籌



李家超表示，跨專科統籌的概念，即是透過設立一個專科，集中處理病人可能需要往求診的多個專科，如泌尿科、心臟科和腎科，從而減少病人奔波於多個專科門診的必要性。這個專科將充當病人的個案負責人，跨專科照顧病人。相關措施需要設立一個平台，為病人作出統整，做到跨專科統籌。



就施政報告提出設立跨專科門診，醫務衛生局局長盧寵茂昨日於解述施政報告政策的記者會上表示，會循病人、病征、病種等多方向研究，舉例長者患糖尿病、高血壓等，可由老人科醫生處理綜合問題，而非每個病人都到糖尿科、心臟科。至於胸痛中心病征是跨專科協作服務，如癌症、肝癌需多學科共同協作，可否將內科、外科肝病專家安排在同一門診，同樣是發展方向。



醫管局行政總裁高拔陞補充，若病人同一時間需就診多個專科，可透過跨專科平台減少重複覆診，“一方面（病人）不需要走多次，另一方面可騰出門診節數予其他病人。”