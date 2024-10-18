﻿初創科企：在港發展信心更堅定

中評社北京10月18日電／據大公報記者郭如佳報道：多家在港落戶或成長的初創科技企業均認為，施政報告提出多項重要舉措，加強他們對未來發展的信心，并相信香港將加速匯聚更多前沿科研機構及人才。



加速匯聚科研機構及人才



香港投資管理有限公司的企業合作夥伴之一、百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維表示，施政報告強調“政、產、學、研、投”緊密協作的重要性，包括設立100億元“創科產業引導基金”，以及推出“創科加速器先導計劃”等建議，將加速匯聚更多具潛質的初創公司和投資人。百圖生科將積極支持更多前沿生物科技、食品科學和綠色科技相關的初創在港成立和發展，加大在港的資源投入及增聘人手，全力支持香港的初創生態更蓬勃。



同樣為港投公司夥伴的本地“獨角獸”思謀集團，其創始人兼董事長賈佳亞教授表示，施政報告在創新發展和科創生態的培育等政策，堅定了集團在港投資及發展增聘人手的信心。思謀集團宣布聯合科技大學創立本港首個AI研究院，培養及提升香港青年科技競爭力。



此外，由中文大學孵化并落戶科學園的本地手術機械人初創康諾思騰，創始人兼首席執行官歐國威教授認為施政報告在“政、產、學、研、投”的落墨加強創科生態圈的循環，讓前沿科技及先進制造作為新質生產力，帶動AI醫療設備的研發和應用。