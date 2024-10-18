出租不合規㓥房　業主最少囚兩年

圖：“簡朴房”規管建議（圖源：大公報） 中評社北京10月18日電／據大公報報導，施政報告提出以立法方式制定合規“簡朴房”制度，就面積、結構、消防安全、通風等訂定最低標準要求，最快明年第四季開始登記並接受認證申請，目標明年內完成立法，並建議在法例通過後設12至18個月登記期。



行政長官李家超表示，業主將來出租不合規格的㓥房，刑罰最少是監禁兩年。他強調不希望有人因為取締劣質㓥房而無家可歸，會協助有需要人士找到居所。



政府昨日舉行記者會公布“簡朴房”的詳情，將來可出租的分間單位，必須是符合標準的“簡朴房”。房屋局局長何永賢表示，“簡朴房”樓面面積不少於8平方米，即大約86平方呎，樓面至天花高度不可少於2.3米，同時要有一扇可開啟的窗戶、有獨立隔間的廁所、獨立水錶電表，以及消防安全和結構安全等要求。（詳見表）



登記期和寬限期內可續出租



財政司副司長黃偉綸表示，“簡朴房”的意思是“簡單、樸實”，能反映政策精髓。政府將於12月就有關出租制度展開咨詢，公布各項建議細節，聽取立法會及不同持份者意見，盡快向立法會提交條例草案，爭取在明年立法。完成立法程序後，料最快明年第四季開始為現有出租分間單位進行登記，登記期為12至18個月，並同步接受新進場的“簡朴房”認證申請。已經登記的單位，可於登記期內獲得一至兩年的寬限期。



何永賢表示，建議寬限期不要太短，要有足夠時間讓現有分間單位去矯正，而登記期和寬限期內，會容許繼續出租已經登記的單位。在登記期結束後，除非相關單位已經作出登記，或獲得寬限期，否則便要取得專業人士的“簡朴房”認證才可以合法出租。政府會在登記期結束後，因應整體房屋供應和其他實際情況，決定採取執法行動的時機。



黃偉綸表示，全港有約11萬㓥房戶，涉及約22萬名居民，處理劣質㓥房需穩慎有序，配合公營房屋供應步伐，讓相關業主和住戶有足夠時間作安排，避免引起㓥房居民混亂和恐慌，甚至流離失所。