三月內兩任哈馬斯領導人遇襲身亡　誰會繼任？

中評社北京10月18日電／繼哈尼亞7月31日遭以色列暗殺身亡後，僅過去七十餘日，辛瓦爾於10月17日被以軍打死。三個月內，兩任哈馬斯領導人相繼身亡，誰將繼續領導哈馬斯？



央視新聞報導，當地時間10月17日，以軍與以色列國家安全總局（辛貝特）發表聲明，確認巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人葉海亞·辛瓦爾被打死。聲明中稱，自去年起，以軍和以色列國家安全總局（辛貝特）在加沙地帶南部發動了數十次行動，縮減了辛瓦爾的活動範圍，最終導致其死亡。



核心領導層僅剩三人幸存



在去年爆發新一輪巴以大規模衝突後，英國廣播公司披露一份哈馬斯核心領導層的7人名單，稱此7人為哈馬斯內部最具影響力的人。根據以軍公開信息，目前該名單中在世者僅餘3人，分別為哈立德·馬沙爾（Khaled Meshaal）、阿卜杜拉·巴爾古提（Abdullah Barghouti）與馬哈茂德·扎哈爾（Mahmoud Zahar）。



據黎巴嫩LBCI電視台當地時間17日報導，消息人士向該媒體表示，以色列宣布打死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人葉海亞·辛瓦爾後，哈馬斯前領導人哈立德·馬沙爾成為該組織代理領導人，負責就被扣押人員等相關事宜與有關方面進行溝通。哈立德·馬沙爾是哈馬斯的創始人之一，自哈馬斯成立以來一直是其政治局成員。他在1996年至2017年期間擔任該組織政治局主席。2004年哈馬斯創始人亞辛死於以色列空襲後，馬沙爾被任命為領導人。2017年5月6日，該組織的舒拉理事會選舉伊斯梅爾·哈尼亞接替他擔任政治局主席。



馬哈茂德·扎哈爾被認為是哈馬斯最傑出的領導人之一，也是該組織政治領導層的成員。

