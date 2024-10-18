善用醫療資源　檢討公院收費年內公布

中評社北京10月18日電／據大公報報導，施政報告提出深化醫療體系改革，醫管局探討收費架構及水平，預計今年內公布具體方向。醫務衛生局局長盧寵茂昨日就施政報告政策簡介表示，檢討收費是期望更好善用醫療資源，以縮短輪候時間，現時公立醫院輪流時間過長，某程度上與收費水平有關係，本港醫療補貼高，或會造成濫用情況。他強調公共資源並非無止境，期望能做好針對性補貼，重點幫助經濟有負擔、危重等病人。



冀縮短公院輪候時間



外界關注公立醫院急症室會否加價。盧寵茂稱，基層醫療健康服務是重點之一，認為有必要改變市民的就醫習慣，例如傷風、感冒等小病，不應到急症室就診，“小病去大醫院，絕對會浪費資源”。



“這不是一個簡單的加價，不會因應通脹率，而每樣東西都加一點，目標不是想增加庫房收入。”盧寵茂強調，政府最大的考慮是善用醫療資源，針對性補貼需要幫助的人，達至縮短輪候時間，他稱現時癌症及重症的患者，即使中產人士亦難負擔醫療費用，承受巨大壓力，甚至影響個人以及其家人生活。



醫管局行政總裁高拔陞醫生表示，要解決專科門診輪候時間長的問題，需要多管齊下，分為上中下游做功夫，早前在內科、骨科和耳鼻喉科訂立指標，其中內科已經達標，至於骨科、耳鼻喉科方面進展順利。他認為加強醫療服務量的同時，需優化分流制度，包括加入電子平台等。