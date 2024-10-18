盧寵茂：期待新醫學院“錯位發展良性競爭”

中評社北京10月18日電／據大公報報導，施政報告提出在北部牛潭尾預留土地籌建第三間醫學院，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。政府昨日宣布成立籌備新醫學院工作組，負責制定新醫學院的方向及准則，并擬於今年內邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，從中選出合適大學，落實籌備第三所醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂則期望新醫學院能與現有的醫學院“錯位發展”，形成良性競爭。



籌備新醫學院工作組將由教育局局長和醫務衛生局局長擔任工作組聯席主席。醫務衛生局局長盧寵茂表示，對於現時兩所大學醫學院培訓教學相當有信心，但考慮到本港醫療需求、人口老化，以及推動香港建設國際醫療創新樞紐等因素，建設第三所醫學院是有一定必要性。他說到，為避免新建學院與現時兩間形成惡性競爭，包括教學人員、收生來源、教學設備等，期望有意的院校在提交建議書中，能與現有的醫學院“錯位發展”，更好推動良性競爭。



“我希望（新醫學院）在收生來源上可有更多選擇，不會與現有兩間搶學生。”盧寵茂說到，香港醫學教育地位及醫療服務業質素國際水平，相信本港絕對有能力吸引更多青年學生接受醫學教育，同時期望新醫學院能增加收生途徑，包括增收第二學位或碩士學生。



盧寵茂說到香港就讀醫科與其他學科不同，非本地生受到牌照影響，因此留港比例高，“他們決定來港讀醫前一般希望留在香港（執業）。”相信開設新醫學院有助外地高才落地，留港工作。