鼠患嚴重客量少　美孚農墟月底停運

左圖：美孚有機農墟自2012年開業至今，已有12年歷史。右圖：主辦機關在農墟外貼出告示，農墟將於10月27日最後營業。（圖源：大公報） 中評社北京10月18日電／﻿據大公報報導，在美孚天橋底開辦十多年的“美孚有機農墟”，香港基督教青年會近日宣布因為地政總署將收回地皮，農墟將舉辦至10月27日。有檔戶擔憂農墟關閉後，難覓平價攤位，關注未來安排。有議員反映，收到街坊投訴農墟有衛生問題。地政總署表示，農墟人流稀疏，未能善用土地資源，所以將於今年底終止該地的短期租約。



檔主憂難覓平租攤位



該農墟位於美孚新邨葵湧道架空道路橋下，自2012年起舉辦，現時逢星期日的上午11時至下午5時開放。大公報記者於本月13日（星期日）實地觀察，在面積約兩個籃球場的場地內，有5個攤檔在營運，約3檔賣有機蔬菜，兩檔賣手工皂等綠色產品，菜心售價約為40元一斤，手工皂為40元110克。中午前後，農墟周邊有很多市民經過，但記者逗留現場期間，衹有約3人入場。



檔戶陳女士說，她與不少農戶於農墟運作初期已入駐，對農墟關閉感到不捨，擔憂搬遷後生意，“過去一日可賺到多達六千元，現在衹有二三千元；其他農墟租金可達六百元一日，像美孚一百元一日的很難找。”



深水埗區議員胡詩韵表示，早前收到不少投訴指農墟周邊鼠患嚴重，管理處亦曾發信投訴鼠患。她說街坊普遍希望在當區設立固定的回收站，滿足需求。