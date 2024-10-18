吳清：研究制定全面深化資本市場改革實施方案

中評社香港10月18日電／中國證監會主席吳清18日表示，證監會正研究制定進一步全面深化資本市場改革實施方案。



新華社報導，吳清是在18日舉行的2024金融街論壇年會開幕式上作出上述表示的。吳清稱，證監會將堅持市場化、法治化方向，深化資本市場投融資綜合改革，健全推動上市公司高質量發展和增強市場內在穩定性的體制機制，針對一二級市場定價、投資者保護等制約市場功能發揮的重點難點問題，以典型案例為切入點帶動制度完善。



投資與融資一體兩面，二者相輔相成，相互促進。圍繞進一步打牢投融資協調發展基礎，吳清表示，要加快落實中長期資金入市指導意見，大力發展權益類公募基金，分類施策打通中長期資金入市的堵點痛點，構建支持“長錢長投”的政策體系，進一步完善一二級市場協調發展機制，使市場融資規模和節奏更加科學合理。同時，抓住提高上市公司質量這個“牛鼻子”，引導和督促上市公司完善公司治理，進一步提高透明度，加大分紅、回購力度，落實市值管理責任，不斷提升投資價值，為投資者創造長期回報。



近期，市場比較關注股東減持問題。吳清對此表示，從客觀數據來看，無論是過去一年，還是9月下旬以來，上市公司並沒有出現“扎堆減持”和大量違規減持現象。針對個別公司違規減持問題，證監會和交易所都立刻採取了措施，進行了嚴肅處理。



吳清稱，針對上市公司大股東、實控人的持股、資金和信息優勢，證監會將強化發行上市、信息披露、股份減持、退市等全鏈條監管，加強對大股東等“關鍵少數”行為的必要約束，有效維護中小投資者合法權益，讓融資更規範、投資更安心。



此外，圍繞進一步支持新質生產力發展壯大，吳清表示，證監會將以支持優質創新企業為重點，增強制度包容性、適應性，改革優化發行上市制度，抓好新發佈的“併購六條”落地實施，盡快推出一批典型案例。健全股權激勵等制度，有效激發企業家精神和人才創新創造活力。著力培育壯大耐心資本，綜合用好股、債、期等各類工具，完善創業投資、私募股權投資“募投管退”支持政策，引導更好投早、投小、投長期、投硬科技。



吳清還稱，要進一步塑造良好市場生態。落實監管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求，嚴懲財務造假、欺詐發行、操縱市場、違規減持等行為，切實維護市場“三公”。“強監管不是嚴而無度，關鍵是通過依法有效監管，使市場各方各盡其責、各得其所，促進強本強基。”吳清說。