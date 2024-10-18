﻿假學歷報碩士課程　女子判囚17周遣返

中評社北京10月18日電／據大公報報導，一名24歲內地女子以虛假學歷報讀香港大學金融碩士課程，昨日在東區裁判法院，承認為取得入境證而安排作出虛假陳述，判囚17個星期，扣除還押日子，即時獲釋遣返內地。裁判官曾宗堯判刑時表示，案件控罪嚴重，無可避免判處即時監禁，斥責她妄想可以瞞天過海。



24歲女被告吳霖薈承認一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，另一項以欺騙手段取得服務罪就獲撤銷。辯方引述父母求情信，提到他們有良好家庭背景，經營貿易生意，生活無憂無慮，父母望女成才，主動找中介公司幫忙報讀香港大學，父母沒有主動要求中介制作假學歷文件，但被告收到中介制作的假學歷文件後默許簽署，承認犯下彌天大錯，現需付上沉重代價。



案情指，港大2022年收到被告申請入讀去年的金融碩士課程，被告報稱於康乃爾大學獲得數學系學士學位，并提交報稱的官方成績單及畢業證書，其後被告獲港大取錄。被告去年亦向入境處提交文件，指曾在美國康乃爾大學就讀。至今年3月，港大接獲虛報學歷的投訴後展開調查，發現被告情況而報案，并開除其學籍。



入境處及警方提醒切勿以身試法，誤信可透過任何非法途徑或虛假資料獲取批准來港就讀或居留。入境處重申，任何人士以非法手段取得來港就讀許可或居留身份，將會被依法取消來港就讀或居留資格及面對相關刑責，而涉案人士亦會被遣返原居地。